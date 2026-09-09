Lecture Humain / Animal. Une aventure commune ? 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Lecture Humain / Animal. Une aventure commune ?

Mercredi 16 septembre 2026 à partir de 9h30. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 09:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Lecture de l’artiste Ludovico Hadjeras et rencontre croisée avec Pascal Carlier, enseignant-chercheur en sciences cognitives et éthologie à la suite de la lecture.

Le festival souhaite croiser les approches, les disciplines et les pratiques afin de comprendre comment se négocient les frontières humain/animal, comment se (re)dessinent les alliances, les conflits et les vulnérabilités partagées, et comment se transforment les représentations et les normes qui encadrent nos relations au vivant. Toutes les disciplines sont convoquées comme autant d’approches pour penser ou repenser notre aventure commune avec les animaux, domestiques ou sauvages, réels ou imaginaires.



// Le dilemme du loup-garou //

Ludovic Hadjeras accorde une attention particulière aux présences d’autres animaux, cherchant le contact, voire une forme de collaboration. En résidence de recherche la saison dernière au 3 bis F sur la transhumance, il revient ici sur des textes écrits ces dernières années ; tantôt journal de bord, tantôt introspectifs, ces textes ont en commun de raconter des rencontres avec d’autres animaux des loups dans les Alpes, des renards à Amsterdam, des chauves-souris au Luxembourg, des papillons dans le massif de l’Étoile, des martinets à Alger. À travers l’écriture il propose une narration décentrée sur les liens que nous entretenons avec les espèces évoquées, glissant vers des manières d’habiter poreuses.



Exposition monographique de Ludovic Hadjeras à partir du 1er octobre à Alger avec Rhizome aux ateliers Sauvages, dans le cadre de la Saison Méditerranée. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 17 75 reservation@3bisf.com

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English :

A reading by artist Ludovico Hadjeras, followed by a discussion with Pascal Carlier, a professor and researcher in cognitive science and ethology.

L’événement Lecture Humain / Animal. Une aventure commune ? Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence