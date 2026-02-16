Lecture L’ Apprenti Espace Boris Vian Montluçon

Lecture L’ Apprenti

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-03

Invité pour une lecture-carte blanche, Sébastien Bournac nouvel artiste-directeur du CDN choisit un texte qu’il connaît bien du dramaturge australien Daniel Keene.

.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Invited for a carte blanche reading, Sébastien Bournac the CDN?s new artist-director chooses a text he knows well by Australian playwright Daniel Keene.

L’événement Lecture L’ Apprenti Montluçon a été mis à jour le 2026-02-16 par Montluçon Tourisme