Lecture L’ Apprenti Espace Boris Vian Montluçon

Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-06-03
2026-05-30 2026-06-03
Invité pour une lecture-carte blanche, Sébastien Bournac nouvel artiste-directeur du CDN choisit un texte qu’il connaît bien du dramaturge australien Daniel Keene.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com
Invited for a carte blanche reading, Sébastien Bournac the CDN?s new artist-director chooses a text he knows well by Australian playwright Daniel Keene.
