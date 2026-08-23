AGENDA · Saint-Jean-d'Angély
Lecture Médiathèque Saint-Jean-d’Angély
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Lecture Médiathèque
Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Parlons du cancer du se in autrement, grâce à une lecture collective, l’arpentage.
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Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00 mediatheque@angely.net
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L’événement Lecture Médiathèque Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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