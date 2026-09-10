Lecture mouvementée, Médiathèque Grand M, Toulouse
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Grand M · Toulouse
Informations pratiques
Lecture mouvementée Samedi 10 octobre, 10h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T11:45:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T11:45:00+02:00
Samedi 10 octobre – 10h30
Vous êtes invités à participer à un dispositif intimiste pour vivre une expérience de lecture hors du commun : des lectrices invitant à leur table, l’hospitalité propice à la réciprocité pour une mise en espace des mots.
Médiathèque Grand M
Durée : 1h15 – À partir de 16 ans
Sur inscription au 05 81 91 79 40
Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine
un dispositif intimiste pour vivre une expérience de lecture hors du commun
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