Lecture musicale autour du roman Bagarre d’Emilia Petrakis Bibliothèque Louise Michel Paris

Informations pratiques

« Sara, 38 ans, vit pour le MMA. L’Alpha Team, son club, est son refuge et son horizon. Mais après une défaite lors d’un combat décisif, la fin de carrière se profile et fragilise ses certitudes, tandis qu’un message inattendu la renvoie vers un père avec qui les liens sont rompus depuis longtemps. À l’heure où son corps résiste moins, c’est toute sa manière d’exister qui se trouve mise à l’épreuve.

Ode à ce sport de combat souvent décrié, dont elle est elle-même pratiquante, Bagarre, d’Emilia Petrakis, concentre dans l’octogone les doutes, les espoirs et les fractures intimes de ses personnages. Le roman interroge ce que signifie continuer à lutter lorsque ce sont ces raisons mêmes de tenir le coup et de tenir les coups que l’on doit réinventer. » (cf Festival Hors Limites 2026)

Emilia Petrakis

Emilia Petrakis écrit de la poésie et pratique le Mixed Martial Arts en compétition amateure. Avec Bagarre, son premier roman, elle livre une réflexion sensible et énergique sur l’émancipation par le sport, et offre un hommage bouleversant, loin des clichés, à une communauté méconnue.

Mel Malonga

Mel Malonga est performeur, bassiste, multi-instrumentiste, chanteur, auteur-compositeur et arrangeur, et à l’initiative d’un espace culturel en construction à Brazzaville.

Il a collaboré avec de nombreux·ses musicien·nes tel·tes que Zao, Fatoumata Diawara, Meiway ou encore Ali Farka Touré ; créé en 2020 le spectacle « Le vol du Boli » avec Damon Albarn et Abderrahmana Sissako au Théâtre du Châtelet à Paris ; travaillé avec des metteur·ses en scène et chorégraphes comme Dieudonné Niangouna, Etienne Minoungou ou encore Séverine Chavrier, pour qui il a signé la musique de son spectacle « Absalon Absalon » pour le festival d’Avignon 2024.

-> La rencontre sera suivie d’un pot et d’une dédicace avec la librairie Nouvel Équipage.

Venez écouter la lecture-performance d’Emilia Petrakis, accompagnée en musique par Mel Malonga, autour de son roman Bagarre paru aux éditions Les Avrils en février 2026 !

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T21:30:00+02:00

Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris

+33158393210 bibliotheque.louise-michel@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel/ https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel/



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