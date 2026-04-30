Lecture Musicale Comment ça va ? Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence

Lecture Musicale Comment ça va ?

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:30:00

fin : 2026-06-03 15:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Sous l’ombre du patio, laissez-vous emporter par des lectures et des chansons qui éveillent toutes les émotions.

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Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

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English :

Under the shade of the patio, let yourself be carried away by readings and songs that awaken every emotion.

L’événement Lecture Musicale Comment ça va ? Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme