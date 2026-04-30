Lecture Musicale Comment ça va ? Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence
Lecture Musicale Comment ça va ? Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence mercredi 3 juin 2026.
Portes-lès-Valence
Lecture Musicale Comment ça va ?
Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:30:00
fin : 2026-06-03 15:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Sous l’ombre du patio, laissez-vous emporter par des lectures et des chansons qui éveillent toutes les émotions.
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Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr
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English :
Under the shade of the patio, let yourself be carried away by readings and songs that awaken every emotion.
L’événement Lecture Musicale Comment ça va ? Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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