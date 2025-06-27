Plastic Boum Boum Portes-lès-Valence

Plastic Boum Boum

Salle Georges Brassens Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 10 EUR

Date :

2026-05-27 18:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Plastic Boum Boum convoque au plateau des choses étranges des plots de chantier qui bavardent, un gros bidon bleu qui marche, des tuyaux magiques géants, une dangereuse scie passe-partout, des caisses en plastique qui cachent de bruyants trésors…

.

Salle Georges Brassens Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr

English :

Plastic Boum Boum brings strange things to the stage: chattering building blocks, a big blue walking can, giant magic pipes, a dangerous all-purpose saw, plastic crates that hide noisy treasures?

