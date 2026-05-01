Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence
Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence samedi 23 mai 2026.
Portes-lès-Valence
Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce
Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 10:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Un moment tout en douceur pour chanter, jouer et partager les comptines qui bercent les tout-petits.
.
Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A gentle moment to sing, play and share nursery rhymes.
L’événement Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Portes-lès-Valence (Drôme)
- Concert: La Maison Tellier / Festival C’est Magic ! Portes-lès-Valence 6 mai 2026
- Concert: Hugh Coltman Portes-lès-Valence 8 mai 2026
- Concert de la chorale Cantavioure et Choeur Mistral L’Espace Cristal Portes-lès-Valence 9 mai 2026
- Concert: Coline Rio / Festival C’est Magic ! Portes-lès-Valence 14 mai 2026
- Concert: Ballaké Sissoko & Piers Faccini Portes-lès-Valence 16 mai 2026