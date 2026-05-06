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Spectacle contes et musique Petits chocolats Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence

Spectacle contes et musique Petits chocolats Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Centre Louis Aragon

Adresse : 1 rue Louis Aragon

Ville : 26800 Portes-lès-Valence

Département : Drôme

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Portes-lès-Valence

Spectacle contes et musique Petits chocolats

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-07-21 21:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Une histoire gourmande et musicale pour réveiller le goût de vivre.
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Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65  mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

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English :

A gourmet, musical story to awaken a taste for life.

L’événement Spectacle contes et musique Petits chocolats Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

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