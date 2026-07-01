Journées du Patrimoine – Visite de la STEP de Valence – Mauboule (26), Station de dépollution des eaux usées de Mauboule, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Journées du Patrimoine – Visite de la STEP de Valence – Mauboule (26) Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Station de dépollution des eaux usées de Mauboule Drôme

L’inscription est obligatoire. Les visites se déroulent le samedi 19 septembre de 9h00 à 16h30. Pour des raisons de sécurité merci de porter des chaussures fermées. Les enfants de moins de 7 ans ne pourront pas participer à cet événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Venez découvrir le fonctionnement de la station de dépollution de Mauboule : un site exemplaire pour la transition écologique du territoire valentinois !

Plongez au cœur de cet équipement remarquable, qui traite la majorité des eaux usées de l’agglomération de Valence et qui fournit de la chaleur à près de 6 500 foyers grâce à un procédé de méthanisation.

Vous découvrirez les différentes étapes du traitement de l’eau, la filière de valorisation des boues ainsi que l’unité de purification et d’injection de biogaz+ un film.

film

La visite est adaptée aux enfants de 10 ans et plus.

Station de dépollution des eaux usées de Mauboule Chemin de la Motte à Mauboule, 26000 Valence, France Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/nekyl »}] [{« data »: {« author »: « Veolia France », « cache_age »: 86400, « description »: « Les stations de traitement des eaux usu00e9es de Valence, Portes-lu00e8s-Valence et Romans-sur-Isu00e8re traitent 17 millions de m3 du2019eaux usu00e9es par an et gu00e9nu00e8rent 4 500 tonnes de matiu00e8res su00e8ches.nnLa nouvelle installation de mu00e9thanisation situu00e9e sur le site de Valence centralise les boues de ces 3 stations pour produire du biomu00e9thane injectu00e9 dans le ru00e9seau GRDF. La quantitu00e9 de biomu00e9thane produit permet du2019alimenter lu2019u00e9quivalent de 6 664 habitants. », « type »: « video », « title »: « La station de traitement des eaux usu00e9es de Valence transforme les boues du territoire en gaz vert. », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/eSAZvltCwHA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=eSAZvltCwHA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC4lRbGyhqwJC-1fVLxQqtlQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 47 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Vous découvrirez les différentes étapes du traitement de l’eau, la filière de valorisation des boues ainsi que l’unité de purification et d’injection de biogaz.

Venez découvrir le fonctionnement de la station de dépollution de Mauboule : un site exemplaire pour la transition écologique du territoire valentinois !

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