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Ballet acrobatique Ka-In BP 47 Portes-lès-Valence

Ballet acrobatique Ka-In BP 47 Portes-lès-Valence jeudi 8 octobre 2026.

Lieu
BP 47
Adresse
1 rue Aragon
Ville
26801 Portes-lès-Valence
Département
Drôme
Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
21 21 21

Portes-lès-Valence

Ballet acrobatique Ka-In

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08 20:00:00

Date(s) :
2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10

Une partition acrobatique tourbillonnante, un spectacle endiablé et explosif, à couper le souffle !
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55  billetterie@train-theatre.fr

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English :

A whirlwind of acrobatic moves, a wild and explosive show—it’s breathtaking!

L’événement Ballet acrobatique Ka-In Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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