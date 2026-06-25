Soirées d’ouverture Renan Luce joue Repenti + invités surprise ! BP 47 Portes-lès-Valence
vendredi 2 octobre 2026 · BP 47 · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
Portes-lès-Valence
Soirées d’ouverture Renan Luce joue Repenti + invités surprise !
BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-03 20:00:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03
Après 18 mois de travaux et une saison hors-les-murs, le Train Théâtre s’apprête à retrouver son public. Fidèle à son identité artistique, la scène pluridisciplinaire aujourd’hui repensée et modernisée, dévoile sa 33e saison !
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr
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English :
After 18 months of renovations and a season of off-site performances, the Train Théâtre is getting ready to welcome back its audience. True to its artistic identity, the multidisciplinary theater—now redesigned and modernized—unveils its 33rd season!
L’événement Soirées d’ouverture Renan Luce joue Repenti + invités surprise ! Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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