Informations pratiques

Soirées d’ouverture : Renan Luce joue « Repenti » + invités surprise 2 et 3 octobre Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 38€ / Tarif réduit : 31€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:30:00+02:00

Repenti a vingt ans, c’était mon premier album. Ces treize chansons ont mené leur vie et sont maintenant de vieilles amies à qui je rends visite de temps en temps.

Mais vingt ans ce n’est pas rien, cela mérite de vraies retrouvailles où l’on se serre dans les bras, où l’on s’amuse de ce que l’on est devenu. On y pointera le petit coup de vieux qu’on a pris ici, l’affection que l’on garde là…

Surtout, ce sont des personnages qu’il me tarde de retrouver, des petits court‑métrages à faire revivre. Treize chansons que je rejouerai sur scène, dans l’ordre du disque, durant vingt concerts, en quête de celui que j’étais en 2006. Je ne crois pas m’être trop trahi, mais suis prêt à me repentir de nouveau.

Renan Luce

PREMIÈRE PARTIE : SAMSON

Jeune auteur-compositeur français, Samson transforme l’héritage de la grande chanson (Barbara, Dalida, Brel) en une pop moderne, sensible et lumineuse. Entre drame, romantisme et mélancolie, il compose des chansons où l’amour et l’ironie se frôlent sans cesse. Repéré dès son premier single L’Oiseau Bleu par Les Inrocks, puis propulsé sur les réseaux avec Coup de foudre, Samson redéfinit une variété française émotionnelle, pop et ambitieuse…

Samson : voix, clavier

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 chanson musique

Laurent Seroussi