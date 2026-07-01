Soirée Salsa, Bachata & Kizomba by Latin’Addiction avenue Salvador Allende Portes-lès-Valence
jeudi 3 septembre 2026 · avenue Salvador Allende · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
Portes-lès-Valence
Soirée Salsa, Bachata & Kizomba by Latin’Addiction
avenue Salvador Allende EVA Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 19:00:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
Soirée Salsa, Bachata & Kizomba avec Latin’Addiction Danses & Fitness !
Le Jeudi 3 septembre, prépare-toi à une soirée 100% latino à EVA Valence !
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avenue Salvador Allende EVA Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 31 00 68 valence@eva-stadium.gg
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English :
Salsa, Bachata, and Kizomba Night with Latin’Addiction Danses & Fitness!
On Thursday, September 3, get ready for a 100% Latin night at EVA Valence!
L’événement Soirée Salsa, Bachata & Kizomba by Latin’Addiction Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme
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