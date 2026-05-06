Spectacle Baba Love Yoo Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence
Spectacle Baba Love Yoo Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence mercredi 8 juillet 2026.
Portes-lès-Valence
Spectacle Baba Love Yoo
Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 10:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Un voyage poétique et ludique au cœur des émotions et des premières découvertes.
.
Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A poetic, playful journey to the heart of emotions and first discoveries.
L’événement Spectacle Baba Love Yoo Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Portes-lès-Valence (Drôme)
- Concert: Coline Rio / Festival C’est Magic ! Portes-lès-Valence 14 mai 2026
- Concert: Ballaké Sissoko & Piers Faccini Portes-lès-Valence 16 mai 2026
- Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence 23 mai 2026
- Plastic Boum Boum Portes-lès-Valence 27 mai 2026
- Déambulation théâtrale Bonjour Fantôme Portes-lès-Valence 29 mai 2026