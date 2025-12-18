Comédie Musicale Nationale 7 Les destins de Manon et Jeannette Rue Georges Charpak Portes-lès-Valence

Comédie Musicale Nationale 7 Les destins de Manon et Jeannette

Rue Georges Charpak Dancing Le Broadway Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 45 – 45 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 21:00:00

fin : 2026-12-18 23:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-29 2026-10-31 2026-11-05 2026-11-06 2026-11-12 2026-11-20 2026-12-04 2026-12-10 2026-12-18

Les destins d’une grand-mère et de sa petite fille. Un voyage qui changera tout, des secrets qui touchent le cœur. Un spectacle résolument moderne aux couleurs rétro, une mise en scène audacieuse, une aventure inoubliable.

.

Rue Georges Charpak Dancing Le Broadway Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 46 49 67 event@dancing-broadway.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The destinies of a grandmother and her granddaughter. A journey that changes everything, secrets that touch the heart. A resolutely modern show with retro colors, bold staging and an unforgettable adventure.

L’événement Comédie Musicale Nationale 7 Les destins de Manon et Jeannette Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2025-12-18 par Valence Romans Tourisme