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Atelier Lettres aux Juliettes Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence

Atelier Lettres aux Juliettes Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Centre Louis Aragon

Adresse : 1 rue Louis Aragon

Ville : 26800 Portes-lès-Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Portes-lès-Valence

Atelier Lettres aux Juliettes

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 10:30:00

Date(s) :
2026-07-16

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Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65  mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

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L’événement Atelier Lettres aux Juliettes Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

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