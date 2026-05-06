Atelier Lettres aux Juliettes Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence

Atelier Lettres aux Juliettes

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16 10:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Et si vos mots d’amour trouvaient enfin leur destinataire… même à Vérone ?

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Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

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What if your words of love finally found their intended recipient? even in Verona?

L’événement Atelier Lettres aux Juliettes Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme