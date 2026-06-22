Lecture musicale de l’album Trois chatons dans la nuit 1 avenue Général de Gaulle Pluvigner

Pluvigner

Lecture musicale de l’album Trois chatons dans la nuit

1 avenue Général de Gaulle 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 11:00:00

fin : 2026-07-01 11:30:00

Date(s) :

2026-07-01

La médiathèque et l’école de musique du Pôle culturel Le StanG proposent une lecture mise en musique de l’album Trois chatons dans la nuit , d’Audrey Poussier, aux enfants de 0 à 6 ans.

Découvrez les trois chatons et leur maman et suivez leur aventure qui fera voyager les petits et les grands au rythme de musiques du monde.

Mercredi 1er juillet à 11h00 au Pôle culturel Le StanG à Pluvigner

Gratuit, sans inscription.

Dans le cadre de l’évènement national Partir en livre .

1 avenue Général de Gaulle 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 73 62

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English :

L’événement Lecture musicale de l’album Trois chatons dans la nuit Pluvigner a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon