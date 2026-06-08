Lecture musicale Dérives avec Christophe Tostain Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
Lecture musicale Dérives avec Christophe Tostain Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin jeudi 11 juin 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Lecture musicale Dérives avec Christophe Tostain
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 21:10:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
SAVE THE DATE !
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 11 juin à 20h pour une lecture… dans le bar de L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture musicale Dérives avec Christophe Tostain
L’événement Lecture musicale Dérives avec Christophe Tostain Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
À voir aussi à Cherbourg-en-Cotentin (Manche)
- Avant-première du long-métrage *L’Ensorcelée* Cinéma L’Odéon Cherbourg-en-Cotentin 8 juin 2026
- Le Grand Comptage des mammifères marins Cherbourg-en-Cotentin 12 juin 2026
- Paëlla et démo de Flamenco en partenariat avec l’association MANCHA Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 12 juin 2026
- Opéra bouffe La serva Padrona Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 12 juin 2026
- Opéra bouffe La serva Padrona Grands Salons de l’Hôtel de Ville Cherbourg-en-Cotentin 12 juin 2026