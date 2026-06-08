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Lecture musicale Dérives avec Christophe Tostain Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Lecture musicale Dérives avec Christophe Tostain Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Lecture musicale Dérives avec Christophe Tostain Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Cherbourg-Octeville

Adresse : 61 rue de L'Abbaye

Ville : 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Département : Manche

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 21:10:00

Tarif :

Cherbourg-en-Cotentin

Lecture musicale Dérives avec Christophe Tostain

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 21:10:00
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

SAVE THE DATE !
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 11 juin à 20h pour une lecture… dans le bar de L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin !   .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 

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English : Lecture musicale Dérives avec Christophe Tostain

L’événement Lecture musicale Dérives avec Christophe Tostain Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

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