Lecture musicale Oscar et Carosse Route des Sables Luçon
Lecture musicale Oscar et Carosse Route des Sables Luçon dimanche 24 mai 2026.
Luçon
Lecture musicale Oscar et Carosse
Route des Sables Espace Plaisance Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:15:00
fin : 2026-05-24 12:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Spectacle Oscar et Carosse Lecture musicale par Ludovic Lecomte
Vous aussi, vous avez la trouille dans le train fanto^me ? Oscar, lui, c’est quand il quitte la fe^te foraine qu’il a peur… Oscar est en os, car c’est?le squelette du train fanto^me ! Tous les jours, pour fuir les chiens fe´roces, il court vers sa roulotte et claque la porte ! Mais un matin, un petit chien reste la`, devant sa porte. Chez Oscar, il y a toujours?un bol de soupe a` partager. Aujourd’hui, c’est?une soupe de pa^tes alphabet. Le petit chien adore. Il en veut encore ? Oscar a une ide´e… que vous de´couvrirez en musique?!
> Age à partir de 5 ans
> Durée 45 minutes
–> Inscription à partir du mardi 19 mai sur place et par téléphone .
Route des Sables Espace Plaisance Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 mediatheque@sudvendeelittoral.fr
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English :
Oscar et Carosse show ? Musical reading by Ludovic Lecomte
L’événement Lecture musicale Oscar et Carosse Luçon a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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