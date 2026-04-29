Lecture musicale Oscar et Carosse Route des Sables Luçon

Luçon

Lecture musicale Oscar et Carosse

Route des Sables Espace Plaisance Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:15:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Spectacle Oscar et Carosse Lecture musicale par Ludovic Lecomte

Vous aussi, vous avez la trouille dans le train fanto^me ? Oscar, lui, c’est quand il quitte la fe^te foraine qu’il a peur… Oscar est en os, car c’est?le squelette du train fanto^me ! Tous les jours, pour fuir les chiens fe´roces, il court vers sa roulotte et claque la porte ! Mais un matin, un petit chien reste la`, devant sa porte. Chez Oscar, il y a toujours?un bol de soupe a` partager. Aujourd’hui, c’est?une soupe de pa^tes alphabet. Le petit chien adore. Il en veut encore ? Oscar a une ide´e… que vous de´couvrirez en musique?!

> Age à partir de 5 ans

> Durée 45 minutes

–> Inscription à partir du mardi 19 mai sur place et par téléphone .

Route des Sables Espace Plaisance Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 mediatheque@sudvendeelittoral.fr

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English :

Oscar et Carosse show ? Musical reading by Ludovic Lecomte

L’événement Lecture musicale Oscar et Carosse Luçon a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud