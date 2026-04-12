LECTURE MUSICALE « UNE BOUCHE DANS LA NUIT », Château des Ducs de Bretagne, Nantes
LECTURE MUSICALE « UNE BOUCHE DANS LA NUIT », Château des Ducs de Bretagne, Nantes samedi 23 mai 2026.
LECTURE MUSICALE « UNE BOUCHE DANS LA NUIT » Samedi 23 mai, 16h00 Château des Ducs de Bretagne Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Une bouche dans la nuit est une pièce de Jean D’Amérique, librement inspirée de 1716. Pauline, une esclave au couvent de Krystel Gualdé, directrice scientifique du musée d’histoire de Nantes.
Pauline va bientôt mourir. Tandis qu’elle prie au milieu de la nuit, une foule l’envahit et des questions brûlantes surgissent. Naviguant dans les tréfonds d’un rêve étrange, elle arpente son histoire longtemps tue de captive et tente de retrouver sa voix.
Lecture avec Dina Mialinelina, Léa Sery, Sophie Renou et la participation de Peter Lema
Mise en voix par Lucie Monziès, création sonore de Maclarnaque
Evénement proposé par la Compagnie Rouge Delta et Métisse à Nantes, au nom du Collectif du 10 mai
Château des Ducs de Bretagne 4 Place Marc Elder, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://rougedelta.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 15 17 98 87 »}]
10 mai 2026 10mai2026
Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes
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