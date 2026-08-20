Lecture musicale Vent du Sud Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 16:00 – 16:30

Gratuit : oui Samedi 14 novembre · 15h · durée 30 min · Ormédo · à partir de 6 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 En famille, Jeune Public

D’après l’album jeunesse de Véronique FozLes bibliothèques et l’école des musiques Origami s’associent le temps d’une lecture musicale pour inviter les enfants et leurs familles à découvrir l’histoire sensible et poétique de Vent du Sud. Porté par la voix des bibliothécaires et accompagné de créations musicales interprétées par les élèves d’Origami, ce récit évoque le voyage, la rencontre et l’ouverture à l’autre.Un moment de partage où les mots et la musique se mêlent pour donner vie à une histoire pleine d’émotions et d’humanité.Samedi 14 novembre · 15h · durée 30 min · Ormédo · à partir de 6 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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