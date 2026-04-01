Amiens

Lecture Petites histoires bilingues

20 rue d’Assas Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Retrouvez les petites lectures bilingues sur le temps des vacances scolaires !

L’occasion pour petits et grands de venir écouter des contes en français et en anglais et se laisser porter par la musicalité et le rythme d’une autre langue.

Pour les enfants à partir de 6 ans.

Sur inscription

Retrouvez les petites lectures bilingues sur le temps des vacances scolaires !

L’occasion pour petits et grands de venir écouter des contes en français et en anglais et se laisser porter par la musicalité et le rythme d’une autre langue.

Pour les enfants à partir de 6 ans.

Sur inscription .

20 rue d’Assas Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 60 01 02 25

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English :

Bilingual readings during the school vacations!

An opportunity for young and old to listen to stories in French and English, and let themselves be carried away by the musicality and rhythm of another language.

For children aged 6 and over.

Registration required

L’événement Lecture Petites histoires bilingues Amiens a été mis à jour le 2022-07-19 par OT D’AMIENS