Lecture Petites histoires bilingues Amiens
Lecture Petites histoires bilingues Amiens mercredi 22 avril 2026.
Amiens
Lecture Petites histoires bilingues
20 rue d’Assas Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Retrouvez les petites lectures bilingues sur le temps des vacances scolaires !
L’occasion pour petits et grands de venir écouter des contes en français et en anglais et se laisser porter par la musicalité et le rythme d’une autre langue.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Sur inscription
Retrouvez les petites lectures bilingues sur le temps des vacances scolaires !
L’occasion pour petits et grands de venir écouter des contes en français et en anglais et se laisser porter par la musicalité et le rythme d’une autre langue.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Sur inscription .
20 rue d’Assas Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 60 01 02 25
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English :
Bilingual readings during the school vacations!
An opportunity for young and old to listen to stories in French and English, and let themselves be carried away by the musicality and rhythm of another language.
For children aged 6 and over.
Registration required
L’événement Lecture Petites histoires bilingues Amiens a été mis à jour le 2022-07-19 par OT D’AMIENS
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