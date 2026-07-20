LECTURE POUR LES ENFANTS Bibliothèque Vigneux-de-Bretagne
dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque · Vigneux-de-Bretagne
Informations pratiques
Vigneux-de-Bretagne
LECTURE POUR LES ENFANTS
Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 11:00:00
fin : 2026-10-04 12:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Conte et lecture à la bibliothèque
Une évasion dans les histoires et aventures lues par les bénévoles pour les enfants de 3 à 6 ans.
Gratuit sur réservation 1 dimanche par mois .
Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr
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English :
Storytelling and reading at the library
L’événement LECTURE POUR LES ENFANTS Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays Erdre Canal Forêt
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