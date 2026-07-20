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AGENDA · Vigneux-de-Bretagne

LECTURE POUR LES ENFANTS Bibliothèque Vigneux-de-Bretagne

dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque · Vigneux-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
9, rue Fontaine Saint-Martin
Ville
44360 Vigneux-de-Bretagne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Vigneux-de-Bretagne

LECTURE POUR LES ENFANTS

Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 11:00:00
fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Conte et lecture à la bibliothèque
Une évasion dans les histoires et aventures lues par les bénévoles pour les enfants de 3 à 6 ans.
Gratuit sur réservation 1 dimanche par mois   .

Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire   bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

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English :

Storytelling and reading at the library

L’événement LECTURE POUR LES ENFANTS Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays Erdre Canal Forêt

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