Lecture pour les touts-petits Argentonnay

Lecture pour les touts-petits

Parc du château Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… Balade poussette (repli à la bibliothèque en cas de mauvais temps).

Sur réservation. .

Parc du château Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr

