Lecture pour les touts-petits Argentonnay vendredi 20 mars 2026.
Parc du château Argentonnay Deux-Sèvres
Gratuit
Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… Balade poussette (repli à la bibliothèque en cas de mauvais temps).
Sur réservation. .
Parc du château Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr
