Lecture premiers chapitres par Olivier Barrère Médiathèque de Barbentane Barbentane

Informations pratiques

Barbentane

Lecture premiers chapitres par Olivier Barrère

Mardi 22 septembre 2026 à partir de 18h30. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Lecture premiers chapitres par Olivier Barrère.

Fondée à Avignon par Olivier Barrère, la compagnie Il va sans dire propose au public de plonger dans l’univers d’un écrivain à travers la lecture de ses premiers chapitres . Un cycle de trois rendez-vous dans l’année, qui traverse trois romans d’un même auteur, pour partir à la rencontre de son travail, proposer un élan, faire naître le désir d’aller plus loin…



Cette année, Prix Goncourt oblige, nous explorons l’œuvre de Laurent Mauvignier. Après La maison vide et Dans la foule , la lecture portera cette fois sur Des hommes , roman qu’il a consacré en 2009 aux traumatismes de la guerre d’Algérie. .

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr

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English :

Reading of the first chapters by Olivier Barrère.

L’événement Lecture premiers chapitres par Olivier Barrère Barbentane a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence