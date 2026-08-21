LECTURE & RENCONTRE Langogne
mardi 3 novembre 2026 · Langogne
Informations pratiques
Langogne
LECTURE & RENCONTRE
11 Boulevard De Gaulle Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 18:00:00
fin : 2026-11-03
Date(s) :
2026-11-03
Dans le cadre de l’année du pastoralisme, lecture et rencontre avec l’autrice de Eleveré Elsa SANIAL.
Ecrit dans un e langue simple et claire, ce livre documentaire raconte par touches, l’expérience sensible et l’invisible du métier d’éleveuse.
Elsa Sanial géographe de formation, est éleveuse de brebis en Haute-Loire.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Dans le cadre de l’année du pastoralisme, lecture et rencontre avec l’autrice de Eleveré Elsa SANIAL.
Ecrit dans un e langue simple et claire, ce livre documentaire raconte par touches, l’expérience sensible et l’invisible du métier d’éleveuse.
Elsa Sanial géographe de formation, est éleveuse de brebis en Haute-Loire.
Par son engagement professionnel et associatif, elle soutient la pratique d’une agriculture paysanne avec une approche féministe.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
11 Boulevard De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com
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English :
As part of the Year of Pastoralism, a reading and meet-and-greet with the author of *Elever* by Elsa SANIAL.
Written in simple, clear language, this non-fiction book offers a nuanced account of the emotional and unseen aspects of the sheep farmer’s craft.
Elsa Sanial, a geographer by training, is a sheep farmer in the Haute-Loire.
Free admission, subject to availability.
L’événement LECTURE & RENCONTRE Langogne a été mis à jour le 2026-08-21 par 48-OT Langogne
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