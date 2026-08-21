Informations pratiques

Langogne

LECTURE & RENCONTRE

11 Boulevard De Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 18:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Dans le cadre de l’année du pastoralisme, lecture et rencontre avec l’autrice de Eleveré Elsa SANIAL.

Ecrit dans un e langue simple et claire, ce livre documentaire raconte par touches, l’expérience sensible et l’invisible du métier d’éleveuse.

Elsa Sanial géographe de formation, est éleveuse de brebis en Haute-Loire.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre de l’année du pastoralisme, lecture et rencontre avec l’autrice de Eleveré Elsa SANIAL.

Ecrit dans un e langue simple et claire, ce livre documentaire raconte par touches, l’expérience sensible et l’invisible du métier d’éleveuse.

Elsa Sanial géographe de formation, est éleveuse de brebis en Haute-Loire.

Par son engagement professionnel et associatif, elle soutient la pratique d’une agriculture paysanne avec une approche féministe.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

11 Boulevard De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com

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English :

As part of the Year of Pastoralism, a reading and meet-and-greet with the author of *Elever* by Elsa SANIAL.

Written in simple, clear language, this non-fiction book offers a nuanced account of the emotional and unseen aspects of the sheep farmer’s craft.

Elsa Sanial, a geographer by training, is a sheep farmer in the Haute-Loire.

Free admission, subject to availability.

L’événement LECTURE & RENCONTRE Langogne a été mis à jour le 2026-08-21 par 48-OT Langogne