Dinard

Lecture sur l’herbe

Parc de Port Breton Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:30:00

fin : 2026-07-09 17:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Cet été, à nouveau, les bibliothécaires de L’ourse donnent rendez-vous aux enfants avec leurs accompagnateurs, tous les jeudis pour des moments de lectures partagées.

Rendez-vous sur les tapis sous les arbres, en bas du parc de Port Breton.

Si la météo n’est pas favorable, rendez-vous à L’ourse, qui reste ouverte aux horaires habituels pendant toute la saison.

Famille avec enfants. Sans inscription. .

Parc de Port Breton Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

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English :

L’événement Lecture sur l’herbe Dinard a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme