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Lecture tactile des oeuvres de Sebastiao Salgao BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Lecture tactile des oeuvres de Sebastiao Salgao BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre samedi 27 juin 2026.

Lieu : BAGNERES-DE-BIGORRE

Adresse : Avenue Prosper Nogues

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Bagnères-de-Bigorre

Lecture tactile des oeuvres de Sebastiao Salgao

BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Tours, détours et contours au bout des doigts atelier proposé par Nadine Portail de l’association Valentin Haüy. Lecture tactile de planches en relief réalisées à partir de clichés de Sebastiao Salgado
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BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie   contact.@espacefrossard.fr

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English :

Twists, turns and contours at your fingertips: workshop by Nadine Portail from the Valentin Haüy association. Tactile reading of relief plates based on photographs by Sebastiao Salgado

L’événement Lecture tactile des oeuvres de Sebastiao Salgao Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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