Lecture tactile des oeuvres de Sebastiao Salgao BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Lecture tactile des oeuvres de Sebastiao Salgao BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre samedi 27 juin 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Lecture tactile des oeuvres de Sebastiao Salgao
BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Tours, détours et contours au bout des doigts atelier proposé par Nadine Portail de l’association Valentin Haüy. Lecture tactile de planches en relief réalisées à partir de clichés de Sebastiao Salgado
.
BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact.@espacefrossard.fr
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English :
Twists, turns and contours at your fingertips: workshop by Nadine Portail from the Valentin Haüy association. Tactile reading of relief plates based on photographs by Sebastiao Salgado
L’événement Lecture tactile des oeuvres de Sebastiao Salgao Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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