Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Lecture théâtralisée « PAYSAGES & POÉSIE »

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

PAYSAGES & POÉSIE, une lecture d’après Alphonse Daudet et Cécile Coulon par Lise Boucon. ll est étonnant de (re)découvrir la prose enchantée d’Alphonse Daudet. Par de petites touches savamment choisies, il chante l’éloge de la terre chaude du sud et des gens qui y vivent et la travaillent. Quelques centaines d’années plus tard, c’est la poétesse Cécile Coulon qui offre des tableaux de sa terre, plus sombre, mais non moins élogieuse. Une résonance à travers le temps, à travers les paysages, à travers les mots et le souffle des mots…

Gratuit. Au jardin des Thermes. Susceptible d’être modifié ou annulé selon les conditions météo. Merci de vous rapprocher de l’accueil de l’office de tourisme. .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 50 81 info@saintlary.com

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English :

LANDSCAPES & POETRY, a reading based on the works of Alphonse Daudet and Cécile Coulon by Lise Boucon. It is amazing to (re)discover Alphonse Daudet’s enchanting prose. With small, skillfully chosen touches, he sings the praises of the warm southern land and the people who live there and work the land. A few hundred years later, the poet Cécile Coulon offers her own portraits of her homeland—darker in tone, yet no less laudatory. A resonance across time, across landscapes, across words, and through the breath of words…

L’événement Lecture théâtralisée « PAYSAGES & POÉSIE » Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT de St Lary|CDT65