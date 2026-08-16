Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Lecture théâtralisée

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 17:00:00

fin : 2026-08-27 18:30:00

Date(s) :

2026-08-27

De la condition humaine… Au travers de cette lecture, la comédienne Lise Boucon vous invite à (re)découvrir l’écriture de cet auteur prolixe du 20ème siècle. Une écriture aigüe pour un regard vif sur le monde et l’humanité, une écriture pleine d’humour, de sarcasme et de douceur… Un temps de rêverie, de sourires et de partage, pour les grands avec leurs plus jeunes.

Jardin des thermes (ou intérieur en cas de pluie) .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

On the human condition? Through this reading, actress Lise Boucon invites you to (re)discover the writing of this prolific 20th-century author. A sharp writing style offering a keen perspective on the world and humanity—a style full of humor, sarcasm, and tenderness… A time for daydreaming, smiles, and sharing, for adults and their little ones alike.

L’événement Lecture théâtralisée Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-12 par OT de St Lary|CDT65