jeudi 23 juillet 2026 · à la salle des fêtes de Campan · Campan

Informations pratiques

Campan

lecture théâtralisée Voix Endormies / Voz Dormida

à la salle des fêtes de Campan CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

La Cie théâtrale Hipotengo présente Voix Endormies / Voz Dormida , lecture bilingue d’après Dulce Chacón. Un hommage aux femmes républicaines emprisonnées après la guerre civile espagnole. Le jeudi 23 juillet à 19h, salle des fêtes de Campan.

Infos pratiques

Jeudi 23 juillet 2026, à 19h

Salle des fêtes Yvonne Arène Cuillé, rue du Général Leclerc, 65710 Campan

Lecture bilingue théâtralisée d’après le livre de Dulce Chacón

Adaptation d’Elsa Beigbeder et Natalia Beigbeder ; avec les voix de Françoise Delile-Manière, Nathalie Lhoste-Clos, Elsa Beigbeder et Natalia Beigbeder

Organisé par la Société des Amis de Madame Campan .

à la salle des fêtes de Campan CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 72 81

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English :

The Hipotengo Theater Company presents Voix Endormies / Voz Dormida, a bilingual reading based on the work of Dulce Chacón. A tribute to the Republican women imprisoned after the Spanish Civil War. Thursday, July 23, at 7:00 p.m., in the Campan community hall.

L’événement lecture théâtralisée Voix Endormies / Voz Dormida Campan a été mis à jour le 2026-07-16 par Pôle du Tourmalet |CDT65