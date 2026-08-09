UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Lectures à thème Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

samedi 10 octobre 2026 · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Lectures à thème Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
12 place des Halles
Ville
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Département
Manche
Tarif

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Lectures à thème

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10 15:30:00

Date(s) :
2026-10-10

En lien avec l’exposition Grâce à Elles, l’association Vous prendrez bien un peu de lecture?? propose des lectures de textes sur le thème de l’émancipation féminine.   .

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91  mediatheques@villedieuintercom.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lectures à thème

L’événement Lectures à thème Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles

À voir aussi à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (Manche)