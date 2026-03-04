Lectures à voix haute, Bibliobus, arrêt Allée Serr, Bordeaux

Lectures à voix haute Mercredi 11 mars, 10h30 Bibliobus, arrêt Allée Serr Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T10:30:00+01:00 – 2026-03-11T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T10:30:00+01:00 – 2026-03-11T11:30:00+01:00

10h30 sur l’allée Serr (rive droite) et 16h30 au Parc Bordelais (entrée avenue Carnot) aux abords du Bibliobus. Entrée libre et gratuite. Si la météo le permet

Bibliobus, arrêt Allée Serr Allée Serr 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre de la Fabrique des enfants, des lectures d’albums à voix haute sur le thème des émotions seront proposés aux arrêts Serr et Parc Bordelais ! fabrique du citoyen fabrique des enfants

bibliothèque de Bordeaux