Lectures à voix haute, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Informations pratiques

Lectures à voix haute Mercredi 2 décembre, 16h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T17:00:00+01:00

Mercredi 2 décembre 16h

Lectures à voix haute

Par Les mômes au fil des mots.

Médiathèque Côte pavée

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue

Par Les mômes au fil des mots.