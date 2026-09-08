Lectures à voix haute, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse
mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Côte Pavée · Toulouse
Informations pratiques
Lectures à voix haute Mercredi 2 décembre, 16h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T17:00:00+01:00
Mercredi 2 décembre 16h
Lectures à voix haute
Par Les mômes au fil des mots.
Médiathèque Côte pavée
Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
Par Les mômes au fil des mots.
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