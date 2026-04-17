Lectures animées à la médiathèque Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans

Saint-Jean-en-Royans

Lectures animées à la médiathèque

Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Lectures animées sur le thème du jardin pour les 0-6 ans.

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Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 34 36 mediatheque.stjean@cc-royans-vercors.org

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English :

Animated readings on the theme of the garden for 0-6 year olds.

L’événement Lectures animées à la médiathèque Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme