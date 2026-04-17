Lectures animées à la médiathèque Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans
Lectures animées à la médiathèque Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans mercredi 10 juin 2026.
Saint-Jean-en-Royans
Lectures animées à la médiathèque
Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:30:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Lectures animées sur le thème du jardin pour les 0-6 ans.
.
Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 34 36 mediatheque.stjean@cc-royans-vercors.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Animated readings on the theme of the garden for 0-6 year olds.
L’événement Lectures animées à la médiathèque Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)
- Poubelle la vie, ça en jette ! Salle de La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans 24 avril 2026
- Exposition La vie en rose Philippe Chitarrini L »artsolite Saint-Jean-en-Royans 6 mai 2026
- Atelier linogravure Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans 6 mai 2026
- Rencontre avec les éditions Lisères et Laetitia Gaudefroy Colombot, poétesse, peintre et art thérapeute 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 6 mai 2026
- Diffusion film documentaire et rencontre Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans 20 mai 2026