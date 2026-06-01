Lectures, ateliers et jeux Périgueux
Lectures, ateliers et jeux Périgueux samedi 20 juin 2026.
Périgueux
Lectures, ateliers et jeux
68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Dans le cadre de Partir en livre et du festival Ôrizons .
68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Lectures, ateliers et jeux
L’événement Lectures, ateliers et jeux Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux
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