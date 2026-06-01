Périgueux

Lectures, ateliers et jeux

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de Partir en livre et du festival Ôrizons .

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Lectures, ateliers et jeux

L’événement Lectures, ateliers et jeux Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux