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Lectures, ateliers et jeux Périgueux

Lectures, ateliers et jeux Périgueux

Lectures, ateliers et jeux Périgueux samedi 20 juin 2026.

Adresse : 68 Rue Pierre Brantôme

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Périgueux

Lectures, ateliers et jeux

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Dans le cadre de Partir en livre et du festival Ôrizons   .

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Lectures, ateliers et jeux

L’événement Lectures, ateliers et jeux Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux

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