Lectures au jardin Bibliothèque Drouot Paris
Lectures au jardin Bibliothèque Drouot Paris jeudi 9 juillet 2026.
La bibliothèque sort de ses murs pour lire des histoires et chanter des comptines en plein air.
Les jeudis 9, 16 et 23 juillet et les jeudis 13, 20 et 27 août
Cet été, dans le jardin de la Mairie du 9 (où dans le salon Aguado en cas de mauvais temps) retrouvez vos bibliothécaires pour des lectures et des chansons.
Du jeudi 09 juillet 2026 au samedi 29 août 2026 :
gratuit Public tout-petits et enfants.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
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