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Lectures au jardin Bibliothèque Drouot Paris

Lectures au jardin Bibliothèque Drouot Paris

Lectures au jardin Bibliothèque Drouot Paris jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Bibliothèque Drouot

Adresse : 11 rue Drouot

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

La bibliothèque sort de ses murs pour lire des histoires et chanter des comptines en plein air.

Les jeudis 9, 16 et 23 juillet et les jeudis 13, 20 et 27 août

Cet été, dans le jardin de la Mairie du 9 (où dans le salon Aguado en cas de mauvais temps) retrouvez vos bibliothécaires pour des lectures et des chansons.
Du jeudi 09 juillet 2026 au samedi 29 août 2026 :
gratuit Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T01:59:59+02:00
Date(s) :

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot  75009 Paris


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