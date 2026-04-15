Lectures au jardin, Jardin des Plantes, Caen

Lectures au jardin Samedi 6 juin, 17h00 Jardin des Plantes Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Quand la littérature rencontre la nature.

Une invitation à redécouvrir le Jardin des Plantes sous un angle nouveau, où l’art de la parole et la magie des lieux se répondent.

Venez profiter d’une série de lectures à voix haute, en déambulation et accompagnés par les acteurs de la compagnie Amadava.

Une proposition de l’Institut Européen des Jardins & Paysages, en partenariat avec le Jardin des Plantes de Caen.

Jardin des Plantes Place Blot, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304838 http://caen.fr/adresse/jardin-plantes-jardin-botanique http://caen.fr/node/7316 [{« type »: « email », « value »: « accueil-ev@caen.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 30 48 38 »}] Plus de IIIe siècles d’histoire de plantes, créé en 1736 sur d’anciennes carrières de « Pierre de Caen » ; 3,5 hectares. Du fait de sa richesse, visiter le jardin des plantes est une occasion de se rapprocher de la nature, qu’elle soit de proximité par le biais des différentes collections (flore de Basse Normandie, jardin thématique et rocailles), ou qu’elle soit tropicale au travers des serres. C’est aussi un moment privilégié pour apprendre toutes sortes d’astuces pour jardiner durablement ou pour favoriser la biodiversité. Ce parc est également un lieu idéal pour trouver un peu de calme en plein cœur de la ville. Bus 7 et 23, arrêt Jardin des plantes. Tram, arrêt place de la Mare.

Quand la littérature rencontre la nature.

©devb