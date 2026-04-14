Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lectures, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Lectures, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Lectures, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux samedi 18 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Flora Tristan

Adresse : 1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux

Ville : 33800 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : Sur inscription

Lectures Samedi 18 avril, 16h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

En partenariat avec l’association Jumeaux et plus 33.

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
découvertes d’albums sur le quotidien des enfants Vacances d’avril 2026

@ généré avec Canva

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)