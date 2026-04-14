Lectures, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux
Lectures, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux samedi 18 avril 2026.
Lectures Samedi 18 avril, 16h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
En partenariat avec l’association Jumeaux et plus 33.
Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
découvertes d’albums sur le quotidien des enfants Vacances d’avril 2026
@ généré avec Canva
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