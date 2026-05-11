Lectures créatives pour les 6-11 ans Médiathèque Le Faouët

Le Faouët

Lectures créatives pour les 6-11 ans

Médiathèque 54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 15:45:00

Date(s) :

2026-07-09

Tu cherches une activité bien-être et créative pendant les vacances d’été ? Viens écouter des lectures d’albums sur le thème de la nature et créer ton Leporello des 4 saisons ! Pour les enfants entre 6 et 11 ans. Animation gratuite et sur inscription. .

Médiathèque 54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39

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English :

L’événement Lectures créatives pour les 6-11 ans Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan