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Lectures dans le cadre de Partir en Livre, Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

vendredi 3 juillet 2026 · Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc · Bordeaux

Lectures dans le cadre de Partir en Livre, Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc
Adresse
39 cours de Luze 33300 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Lectures dans le cadre de Partir en Livre Vendredi 3 juillet, 17h30 Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T17:30:00+02:00 – 2026-07-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-03T17:30:00+02:00 – 2026-07-03T18:30:00+02:00

Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de Luze 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine
En extérieur, devant le local Attitude, profitez d’un espace cosy installé sur l’herbe, avec transats et poufs pour un moment de détente.

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