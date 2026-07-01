AGENDA · Bordeaux
Lectures dans le cadre de Partir en Livre, Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux
vendredi 3 juillet 2026 · Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc · Bordeaux
Informations pratiques
Lectures dans le cadre de Partir en Livre Vendredi 3 juillet, 17h30 Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T17:30:00+02:00 – 2026-07-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-03T17:30:00+02:00 – 2026-07-03T18:30:00+02:00
Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de Luze 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine
En extérieur, devant le local Attitude, profitez d’un espace cosy installé sur l’herbe, avec transats et poufs pour un moment de détente.
Canva
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