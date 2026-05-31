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Fête de l’été du Tauzin, Le Tauzin, Bordeaux

Fête de l’été du Tauzin, Le Tauzin, Bordeaux

Fête de l’été du Tauzin, Le Tauzin, Bordeaux vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Le Tauzin

Adresse : 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif : Gratuit - Entrée libre

Fête de l’été du Tauzin Vendredi 3 juillet, 18h00 Le Tauzin Gironde

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

Comme tous les ans, le Tauzin fête la fin de l’année scolaire et le début des vacances d’été. Concerts, spectacles, animations, restauration et petite buvette. C’est un temps fort de l’année, festif et convivial. Au Tauzin, tout le monde s’y retrouve.

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