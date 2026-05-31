Fête de l’été du Tauzin, Le Tauzin, Bordeaux
Fête de l’été du Tauzin, Le Tauzin, Bordeaux vendredi 3 juillet 2026.
Fête de l’été du Tauzin Vendredi 3 juillet, 18h00 Le Tauzin Gironde
Gratuit – Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00
Comme tous les ans, le Tauzin fête la fin de l’année scolaire et le début des vacances d’été. Concerts, spectacles, animations, restauration et petite buvette. C’est un temps fort de l’année, festif et convivial. Au Tauzin, tout le monde s’y retrouve.
Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/fete-de-lete-du-tauzin »}]
La fête de tout un quartier ! fête quartier
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