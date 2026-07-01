Lectures : Des héros pas comme les autres, Bibli’O Plage, Saint-Jean-le-Blanc

Informations pratiques

Lectures : Des héros pas comme les autres Mardi 21 juillet, 10h00 Bibli’O Plage Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00

Proposé par la Médiathèque de la Loire – Saint-Denis en Val.

Timides, maladroits ou héros du quotidien… découvre les aventures de ces héros pas comme les autres.

À partir de 4 ans

Sur inscription : ici

Par téléphone au 02-38-49-52-00 ou par mail.

Bibli’O Plage Ile Charlemagne Parc de Loire 45650 Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.mediathequesaintdenisenval.net/ »}]

Timides, maladroits ou héros du quotidien… découvre les aventures de ces héros pas comme les autres. gratuit

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