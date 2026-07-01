Ukulélé lectures, Bibli’O Plage, Saint-Jean-le-Blanc
mardi 28 juillet 2026 · Bibli'O Plage · Saint-Jean-le-Blanc
Informations pratiques
Ukulélé lectures Mardi 28 juillet, 10h00 Bibli’O Plage Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00
Proposé par la Médiathèque de la Loire – Saint-Denis en Val.
Deux voix et un ukulélé pour des histoires au parfum d’été !
À partir de 3 ans.
Sur inscription : ici
Par téléphone au 02-38-49-52-00 ou par mail.
Bibli’O Plage Ile Charlemagne Parc de Loire 45650 Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.mediathequesaintdenisenval.net/ »}]
Deux voix et un ukulélé pour des histoires au parfum d’été ! gratuit
Médiathèques Orléans
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