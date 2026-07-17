Informations pratiques

Sélestat

Lectures d’été apéro transat

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-21 19:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28

Des lectures à voix haute à partager sous les glycines pour un été tout en douceur, à partir de 12 ans

Des lectures à voix haute à partager sous les glycines pour un été de découvertes littéraires. Tout public à partir de 12 ans. 0 .

2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net

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English :

Readings aloud to be shared under the wisteria for a gentle summer, from 12 years old

L’événement Lectures d’été apéro transat Sélestat a été mis à jour le 2026-07-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme