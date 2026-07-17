Lectures d’été apéro transat Sélestat
mardi 21 juillet 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Lectures d’été apéro transat
2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21 19:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28
Des lectures à voix haute à partager sous les glycines pour un été tout en douceur, à partir de 12 ans
Des lectures à voix haute à partager sous les glycines pour un été de découvertes littéraires. Tout public à partir de 12 ans. 0 .
2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Readings aloud to be shared under the wisteria for a gentle summer, from 12 years old
L’événement Lectures d’été apéro transat Sélestat a été mis à jour le 2026-07-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)
- Z51 Fest 2026 Sélestat 17 juillet 2026
- Grand déballage des commerçants Sélestat 18 juillet 2026
- Jeu de piste les reliques de sainte Foy Sélestat 18 juillet 2026
- Accueil des touristes Sélestat 21 juillet 2026
- Animations folkloriques Sélestat 21 juillet 2026