Lectures d’Halloween, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse
vendredi 23 octobre 2026 · Médiathèque Danièle Damin - Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Lectures d’Halloween Vendredi 23 octobre, 16h30 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T16:30:00+02:00 – 2026-10-23T17:15:00+02:00
Fin : 2026-10-23T16:30:00+02:00 – 2026-10-23T17:15:00+02:00
Vendredi 23 octobre – 16h30
Lectures
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Médiathèque Danièle Damin
Durée : 45 min – Pour les 4-8 ans
Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin
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