Lectures d’Halloween, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Lectures d’Halloween Vendredi 23 octobre, 16h30 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T16:30:00+02:00 – 2026-10-23T17:15:00+02:00

Fin : 2026-10-23T16:30:00+02:00 – 2026-10-23T17:15:00+02:00

Vendredi 23 octobre – 16h30

Lectures

Venez frissonner dans la bibliothèque !

Médiathèque Danièle Damin

Durée : 45 min – Pour les 4-8 ans

Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin

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