Lectures d’histoires de roues Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Lectures d’histoires de roues
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la république Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30 15:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Venez écouter des histoires qui roulent, voyagent et tournent en rond !
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Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la république Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
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English :
Come %E9listen to stories that roll, travel, and go around in circles!
L’événement Lectures d’histoires de roues Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-18 par Valence Romans Tourisme
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