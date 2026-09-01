Lectures d’histoires de roues Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Lectures d’histoires de roues

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la république Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-09-30 15:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Venez écouter des histoires qui roulent, voyagent et tournent en rond !

.

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la république Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come %E9listen to stories that roll, travel, and go around in circles!

L’événement Lectures d’histoires de roues Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-18 par Valence Romans Tourisme