Lectures en herbe Châtelaillon-Plage
jeudi 6 août 2026 · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Lectures en herbe
Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Un moment hors du temps proposé par La Médiathèque La Malle d’Allionis, au cœur du parc de Châtelaillon-Plage…
.
Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A moment out of time offered by La Malle d’Allionis media library, in the heart of the Châtelaillon-Plage park?
L’événement Lectures en herbe Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
À voir aussi à Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime)
- Atelier thé japonais Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage 29 juillet 2026
- Spectacle Waterplouf Sorties de plage Châtelaillon-Plage 29 juillet 2026
- Atelier Hip Hop L’été à Beauséjour Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage 30 juillet 2026
- Kamishibai d’été Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage 31 juillet 2026
- Concert de plage PNP à La Vague Châtelaillon-Plage 31 juillet 2026