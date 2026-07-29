Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Lectures en herbe

Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Un moment hors du temps proposé par La Médiathèque La Malle d’Allionis, au cœur du parc de Châtelaillon-Plage…

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Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

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English :

A moment out of time offered by La Malle d’Allionis media library, in the heart of the Châtelaillon-Plage park?

L’événement Lectures en herbe Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage