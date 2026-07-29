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AGENDA · Châtelaillon-Plage

Lectures en herbe Châtelaillon-Plage

jeudi 6 août 2026 · Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Théâtre de verdure du parc municipal
Ville
17340 Châtelaillon-Plage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Châtelaillon-Plage

Lectures en herbe

Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Un moment hors du temps proposé par La Médiathèque La Malle d’Allionis, au cœur du parc de Châtelaillon-Plage…
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Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53 

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English :

A moment out of time offered by La Malle d’Allionis media library, in the heart of the Châtelaillon-Plage park?

L’événement Lectures en herbe Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage

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