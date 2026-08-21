Lectures en pyjama, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault
jeudi 26 novembre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire · Orvault
Informations pratiques
Lectures en pyjama Jeudi 26 novembre, 19h00 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T19:30:00+01:00
Enfile ton plus beau pyjama, de grosses chaussettes bien chaudes, n’oublie pas ton doudou, et te voilà prêt.e à voyager au coeur de la nuit ! Dans le secret des étoiles, accompagné.e.s de nos plus gentils monstres, nous traverserons un beau moment de lecture.
Jeudi 26 novembre · 19h · Le Petit ChantiLire · à partir de 3 ans · durée 30 min · sur réservation au 02 51 78 98 60
Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Une lecture du conte en pyjama à la bibliothèque
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