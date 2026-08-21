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Lectures en pyjama, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

jeudi 26 novembre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire · Orvault

Lectures en pyjama, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Le Petit Chantilire
Adresse
46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique

Lectures en pyjama Jeudi 26 novembre, 19h00 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T19:30:00+01:00

Enfile ton plus beau pyjama, de grosses chaussettes bien chaudes, n’oublie pas ton doudou, et te voilà prêt.e à voyager au coeur de la nuit ! Dans le secret des étoiles, accompagné.e.s de nos plus gentils monstres, nous traverserons un beau moment de lecture.
Jeudi 26 novembre · 19h · Le Petit ChantiLire · à partir de 3 ans · durée 30 min · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Une lecture du conte en pyjama à la bibliothèque

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